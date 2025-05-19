В Одинцовском округе прошел фестиваль духовной и физической культуры

В Звенигороде прошел третий фестиваль физической и духовной культуры Одинцовской епархии Русской Православной церкви. На стадионе «Спартак» собрались более 150 учеников воскресных школ Подмосковья из Красногорска, Наро-Фоминска, Истры, Рузы, Лотошино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед началом мероприятия священник Николай Куренков совершил молебен, обратился к участникам с приветственным словом о Воскресении Христовом и поздравил с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. На торжественном открытии выступили хореографическая студия и хор МАОУ «Православная гимназия» г. Звенигорода. Показательное выступление представили воспитанники спортивного клуба дзюдо им. св. Александра Невского. Трехкратный номинант Книги рекордов Гиннесса по скандинавской ходьбе, восьмикратный рекордсмен мира, Европы, Таиланда и России по морскому плаванию Василий Иванович Бочкарев рассказал участникам фестиваля о том, как ставить рекорды, и показал свою лодку «Клеопатра».

Команды соревновались за звание лучших в легкоатлетической эстафете, мини-футболе, шахматах, веселых стартах, висе на турнике и перетягивании каната. Наилучшие результаты показали спортсмены Звенигородского, Шаховского, Лотошинского, Красногорского благочиний.

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