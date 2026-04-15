В Одинцовском округе пройдет фортепианный концерт 25 апреля

Фортепианный концерт «Весна, весна, пора любви…» состоится 25 апреля в восточном флигеле усадьбы Вяземы музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском округе. Программу представят в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт пройдет в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина. В программе прозвучат багатель «К Элизе» Л. ван Бетховена, «Арабески» и «Порыв» Р. Шумана, мазурки си минор и ре-бемоль мажор, вальсы и ноктюрн ми-бемоль мажор Ф. Шопена, а также прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» и ноктюрн «Лунный свет» К. Дебюсси.

Слушатели также услышат «Грезы любви» Ф. Листа, «Серенаду» и «Неистовую любовь» Ф. Шуберта — Ф. Листа, пьесы «Апрель» («Подснежник») и «Май» («Белые ночи») из цикла П. И. Чайковского «Времена года», «Муки любви» и «Радость любви» С. В. Рахманинова — Ф. Крейслера.

Произведения исполнит пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Кудряшов, которого называют хранителем традиций русской фортепианной школы. Начало концерта в 15:00. Возрастное ограничение 6+. Билеты доступны на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

