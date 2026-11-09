В Одинцовском округе откроют фотовыставку Владимира Васькина

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Персональная выставка Владимира Васькина «Сохраняя свет» откроется 12 ноября в Культурном центре имени Любови Орловой в Одинцовском округе. Экспозиция приурочена к 200-летию фотографии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фотограф, член Творческого союза художников России Владимир Васькин представит работы, созданные с использованием старинных технологий на крупноформатные камеры и листовую пленку. Исторические способы печати позволяют автору добиваться глубины, мягкости и богатства тональных переходов. Выставка раскрывает фотографию и как искусство, и как кропотливое ремесло.

Помимо снимков, посетители увидят крупноформатные камеры, объективы XIX века, старинные негативы и другие предметы из личной коллекции фотографа и фондов Звенигородского музея-заповедника.

Основу экспозиции составят три серии о сохранении уходящей красоты. Первая посвящена архитектурному наследию Русского Севера — постепенно разрушающимся деревянным храмам в труднодоступных районах Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей.

Вторая серия раскрывает традиционный уклад северной деревни через портреты жителей и зарисовки крестьянского быта. Фотографии дополнят подлинные старинные вещи из музейных собраний — кросна, кичига, ухват, чугун — и аутентичные костюмы.

Третья серия посвящена Арктике и полярным экспедициям, суровым пейзажам и хрупкой природе северных широт. Особое место занимает исторический снимок установки памятного креста на Кольском полуострове — в месте возвращения экспедиций Георгия Седова и Георгия Брусилова.

В эпоху цифровых технологий Васькин сохраняет верность старинным фотографическим процессам, ручному труду и культуре вдумчивого взгляда. Выставка продлится до 28 февраля. Возрастная маркировка — 0+. Подробности доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.