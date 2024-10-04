В Одинцовском округе 6 октября состоится праздник «День варенья»

В рамках проведения 9-го ежегодного праздника «День варенья» в парке Захарово 6 октября пройдет конкурс варенья. Любой желающий может принести баночку своего домашнего варенья и принять участие в конкурсе, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

С помощью народного голосования будет выбрано варенье по трем номинациям: «Самое вкусное», «Самое красивое» и «Самое оригинальное варенье». Организаторы также подготовили «Приз зрительских симпатий». Победители конкурса получат памятные призы и грамоты на Малой сцене.

В парке Захарово еженедельно на постоянной основе по вторникам и четвергам проходят спортивные мероприятия (вторник — фитнес-тренировки, четверг — оздоровительные зарядки) с профессиональным тренером для взрослых и подростков. Возрастное ограничение: 16+. Вход свободный.

Гостей парка приглашают на мастер-классы и образовательные развлекательно-познавательные программы.

Мастер-класс «Букет для учителя» подойдет для детей и взрослых. Участники научатся создавать красивые букеты с помощью цветной бумаги, клея, ватных дисков, обычных салфеток и других простых материалов. Цель данного мастер-класса — развитие фантазии и творческого мышления. Возрастное ограничение: 6+. Вход свободный.

Образовательная программа «Дворянское воспитание и образование детей в XVIII–XIX вв.». Цель данной программы: развитие у посетителей творческой активности, формирование уважительного отношения к семье. Мероприятие проходит в рамках Года семьи в России. Возрастное ограничение: 6+. Вход свободный.

Развлекательно-познавательная программа «Игры пушкинской поры». Во время игры гости парка узнают о любимых играх дворянского общества (игры: «Живые картины», «Фанты»). Возрастное ограничение: 6+. Вход свободный.

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