В Одинцовском округе 3 октября откроют выставку «Старое Голицыно»

Выставка расскажет об истории края, его жителях, традициях и творчестве. Узнать о судьбах людей и значимых событиях посетители смогут по документам и предметам быта.

Открытие состоится 3 октября в 13:00 на площадке Территории творческого развития «Созвездие» по адресу: г. Голицыно, улица Советская, д. 52. Возрастное ограничение — 0+.

Первые документальные упоминания о Голицыно относятся к 1870 году. Возникновение города связано со строительством железной дороги Москва — Смоленск — Брест. Сначала станционный комплекс включал деревянное двухэтажное здание, платформу и несколько домов для персонала. Сейчас в Голицыно живут более 20 тыс. человек, город развивается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.