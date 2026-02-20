В Одинцовском округе 28 февраля прочитают лекцию о Ланджетти

Лекцию «Огненный логос — Натурфилософия и мистика Джамбаттиста Ланджетти» проведут 28 февраля в усадьбе Вяземы в Одинцовском округе. Мероприятие пройдет в рамках цикла «Беседа любителей русского слова» в музее-заповеднике А.С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Встреча состоится в детском центре усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина. Начало в 12:00, возрастное ограничение 12+. Билеты размещены на сайте музея-заповедника.

Слушателям расскажут о жизни и творчестве венецианского живописца XVII века Джованни Баттиста Ланджетти, его философских исканиях и художественных особенностях. Участники смогут подробнее узнать о творческой и интеллектуальной среде, в которой работал мастер.

Особое внимание уделят колористической системе художника, основанной на манере тенеброзо — драматичной игре света и глубокой тени, введенной Караваджо. Лекцию прочтет старший научный сотрудник музея-заповедника А.С. Пушкина Никита Михайлович Махов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.