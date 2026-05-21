В Одинцовском округе 24 мая пройдет акция «Наследие»

сегодня в 18:39

Акция «Наследие — Одинцовские древности» состоится 24 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной. Участники установят информационные таблички у археологических объектов и приведут в порядок территорию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет рядом с курганами, древними поселениями и другими историческими местами. На маршруте установят специально подготовленные информационные таблички, рассказывающие об археологическом наследии округа.

К участию приглашают жителей Одинцовского округа. Добровольцам предстоит пройти лесной маршрут протяженностью 6 километров, помочь с установкой табличек и уборкой территории. Организаторы также подготовили рассказ об археологии и значимых местах родного края. Продолжительность акции составит около четырех часов.

Сбор участников назначен на 11:00 у входной арки парка. С собой рекомендуется взять удобную одежду, воду, перекус и репеллент от клещей. Количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация по ссылке. Организаторами выступают МБУК «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» и МОРОО «Краеведческое общество». Подробности размещены по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.