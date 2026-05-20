В Одинцовском округе 22 мая отметят День славянской письменности

Праздничное мероприятие «Язык Победы: код единства» пройдет 22 мая в Одинцове в актовом зале администрации на улице М. Жукова, д. 28. Начало программы запланировано на 15:00, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжество, посвященное Дню славянской письменности и культуры, состоится в здании администрации Одинцовского округа. Принять участие в нем смогут все желающие. В программе запланированы выступления творческих коллективов и концерт с живым звуком.

Организаторы приглашают жителей приходить семьями и провести вечер в праздничной атмосфере. Мероприятие направлено на сохранение культурных традиций и популяризацию исторического наследия.

День славянской письменности и культуры отмечают не только в Российской Федерации, но и в других странах. Праздник связан с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В России впервые его отметили в 1863 году — в год тысячелетия создания славянской азбуки. Государственный статус памятная дата получила в 1991 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.