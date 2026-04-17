В Одинцовском округе 18 апреля покажут премьеру спектакля о блокаде

Премьерный показ спектакля «Ленинградский Щелкунчик и Крысиный король» состоится 18 апреля в 12:30 в клубе Голицынского Пограничного института ФСБ России в Одинцовском округе. Постановку увидят дети участников СВО и ребята из многодетных семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спектакль поставила режиссер Наталия Франкова по мотивам военно-исторической сказки Дениса Нефедова «Ленинградский Щелкунчик». Проект реализовала автономная некоммерческая организация «Хранители времен» в рамках инициативы «Искра Невской Твердыни — подвиг Ленинграда зажигает сердца юных россиян!» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Постановка обращена к теме памяти поколений и рассказывает о сложных исторических событиях через язык сказки. В основе сюжета — реальная история о кошках, которых в 1943 году привезли в Ленинград для борьбы с крысами. Этот факт стал отправной точкой для разговора о стойкости и надежде.

«И я понял – у города на Неве есть еще одна удивительная легенда, рассказанная кошками Ленинграда, которой я должен поделиться со всеми», — рассказал автор сказки Денис Нефедов.

На премьеру приглашены также представители культуры, общественных организаций и партнеры проекта. Спектакль адресован детям младшего и среднего школьного возраста, педагогам и специалистам в сфере воспитания. Показы проходят в шести регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.