В Одинцове в фестивале «Мир без границ» поучаствовали более 3 тыс детей с ОВЗ

При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья ежегодно проводит фестиваль «Мир без границ», в котором участвуют несовершеннолетние жители региона с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Площадкой для мероприятия становятся разные округа региона, в 2025 году фестиваль состоялся в Одинцове, и в нем, по словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, поучаствовали в том числе дети из других стран — Белоруссии и Узбекистана, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

О фестивале «Мир без границ»

В 2025 году фестиваль «Мир без границ» посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло под девизом «Они все вместе шли в одном строю».

«Международный фестиваль творчества стал уже настоящей традицией и большим детским праздником. В этом году он объединил три тысячи детей-инвалидов и гостей, в том числе из Абхазии, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана. Всегда важно поддерживать мечты детей, давать им возможность проявить себя. Участие — это шаг вперед и уже большая победа!» — отметила Болатаева.

Уникальная творческая платформа «Мир без границ» позволяет детям с особыми потребностями раскрыть свои талант и воображение. Около 30 тысяч участников присоединились к этой инициативе за время ее существования. Данный проект вошел в сотню лучших социальных начинаний России и неоднократно удостаивался высокой оценки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин

«Фестиваль проводится уже в 15 раз. „Мир без границ“ как нельзя лучше соответствует своему названию, объединяя тысячи детей и подростков с ограниченными физическими возможностями не только со всех регионов России, но и с ближнего зарубежья. Появляются новые номинации, ребята имеют возможность проявить себя, например, в пении, танцах или чтении стихов. И делают они это с большим энтузиазмом, горящими глазами. Я от всей души хочу поблагодарить их за участие в фестивале, поздравить не только победителей, но и каждого, кто в этом году прислал заявку — вы все большие молодцы! Продолжайте быть такими же творческими, любознательными, активными. Знакомьтесь, общайтесь, дружите и будьте примером для своих сверстников», — передала слова приветствия участникам фестиваля министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

О номинациях

Фестиваль завершился подведением результатов конкурса творческих умений. Более тысячи креативных проектов поступило на рассмотрение жюри. Участники демонстрировали таланты в разных категориях: от создания видео и музыкальных композиций до хореографических постановок, от художественного мастерства и рукоделия до выразительного чтения и цифрового дизайна.

«Благодаря тому, что с первых дней фестиваль поддерживает губернатор и его команда, он становится все масштабнее и лучше. Мы неоднократно становились лауреатами премии губернатора, получаем также грантовую поддержку, организационную и информационную», — рассказала председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

Фото - © Евгений Пронин

По словам Орловой, конкурс «Мир без границ» проходит онлайн, это позволяет российским и зарубежным детям в удобном формате прислать свои работы. Каждый год организаторы фестиваля создают новые номинации, в которых дети могут проявить себя.

«У нас появилась номинация „Видеоролики“. Сейчас это направление находится на волне, есть удобные приложения, с помощью которых можно легко что-то смонтировать. Так что ребята делают интересные работы и с удовольствием присылают их на конкурс. Когда мы только придумали название фестиваля „Мир без границ“, то имели в виду, прежде всего, границы физические. Но теперь это относится уже и к границам географическим — люди абсолютно открыты, готовы к нам приезжать и дружить», — добавила Орлова.

Отзыв участника фестиваля

Одиннадцатилетний Артурс Роснис из Луганской Народной Республики поделился, что участвует в фестивале второй год подряд и очень ценит это мероприятие. Юный вокалист, обучающийся в музыкальной школе по направлению эстрадного вокала, представил на конкурсе военно-патриотическую композицию «Высота», автор которой создал ее, находясь на передовой. Мальчик мечтает в будущем стать военным.

На платформе фестиваля состоялись мастер-классы для обмена профессиональным опытом между организациями, занимающимися поддержкой особенных детей. По окончании мероприятия представители различных российских регионов и иностранных государств почтили память павших воинов, возложив цветочные композиции к мемориалу Неизвестного Солдата, расположенному на Красной площади.