В Одинцове проведут концерт национальных песен в музее-заповеднике Пушкина

Концерт «Музыкальная география: национальные песни» состоится 10 октября в 15:00 в восточном флигеле усадьбы Вяземы в Одинцовском городском округе. Программа объединит вокальные и инструментальные традиции разных стран, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина 10 октября проведет концерт «Музыкальная география: национальные песни». Он пройдет в восточном флигеле усадьбы Вяземы в Одинцовском городском округе.

В историческом антураже прозвучат произведения французских композиторов Ж. Бизе, Г. Форе и К. Сен-Санса, немецко-австрийских романтиков Ф. Шуберта и Р. Шумана, а также представителей русской музыкальной классики М. И. Глинки и П. И. Чайковского.

На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов Михаил Крылов (тенор), Петр Тишков (флейта), Ирина Тагиева и Наталия Бастатская (фортепиано).

Начало концерта — в 15:00. Возрастная маркировка — 6+. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина.

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