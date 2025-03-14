В Одинцове открыли выставку, посвященную Владимиру Высоцкому

В Доме культуры поселка Горки-10 Одинцовского округа начала работу выставка «Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!», посвященная памяти Владимира Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка подготовлена комитетом по культуре администрации Одинцовского округа совместно с Государственным музеем Владимира Высоцкого (Департамент культуры Москвы).

В экспозиции представлены личные вещи артиста, атрибуты его творчества, сценические костюмы из известных спектаклей, в которых играл Высоцкий, документы.

Наиболее ценными экспонатами является театральный реквизит к легендарным спектаклям Театра на Таганке с участием артиста — «Послушайте!», «Гамлет», «Преступление и наказание», «Пугачев» и другие. На выставке представлена гитара Владимира Семеновича, а также гитара известного шиховского промысла, аналогичная той, что была у Высоцкого. Этот предмет оказался в экспозиции не случайно: известно, что Высоцкий приезжал к шиховским мастерам по изготовлению уникальных музыкальных инструментов под Звенигород.

С помощью QR-кодов, расположенных у экспонатов, посетители смогут получить доступ к дополнительному аудиовизуальному контенту и информации о жизни и творчестве Владимира Высоцкого.

Куратор выставки — специалист по культуре Администрации Одинцовского г. о., искусствовед Л. В. Шумская.

Выставка продлится до 5 мая. В программе: творческие встречи, лектории. 6+

Адрес: Московская область, Одинцовский г. о., пос. Горки-10, д. 25А.

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