В Одинцове идет прием заявок на участие в конкурсе пения «Русская классика»

В Одинцовской детской школе искусств «Классика» идет прием заявок на участие в Межзональном открытом конкурсе академического сольного и ансамблевого пения «Русская классика», который состоится 14 февраля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В число участников конкурса могут войти учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств, а также студенты средних профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства Московской области, Москвы, субъектов Российской Федерации.

Конкурсные прослушивания проводятся по следующим номинациям: вокал соло девочки (девушки), вокал соло мальчики (юноши), вокальный ансамбль от 2 до 6 человек.

Ознакомиться с Положением конкурса можно на сайте Одинцовской ДШИ «Классика».

Заявки принимаются до 10 февраля 2026 года на единую электронную почту Конкурса: dshi-classica@yandex.ru с темой письма «Конкурс русская классика». Контакты Одинцовской детской школы искусств «Классика»: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 147, д. 149.

Добавим, что конкурс организован в 2022 году с целью сохранения национальных культурных ценностей и традиций России, развития патриотического самосознания подрастающего поколения, а также активизации творческой инициативы и развития вокальной исполнительской практики учащихся и преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.