В Одинцове до 14 октября показывают работы художников «НИКА»

Выставка «Туризм. Природа. Искусство» проходит в Одинцовской библиотеке № 1 до 14 октября. Художники ассоциации «НИКА» представили пейзажи и этюды, созданные во время путешествий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставке представлены пейзажи и этюды художников ассоциации «НИКА». Работы посвящены природе, которую авторы увидели во время путешествий.

Экспозиция открыта ежедневно с 9:00 до 21:00 до 14 октября по адресу: Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 30А. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

В библиотеке № 1 также проводят квесты, мастер-классы, тематические встречи, лекции и концерты. Здесь работают клубы по интересам и реализуют социальные проекты, в том числе «Активное Долголетие».

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