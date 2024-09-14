В областном фестивале танцев в Подмосковье участивовали коллективы из 31 округа

Безусловно, в следующем году хотелось бы охватить все Подмосковье Московским областным фестивалем современного танца «Город танцует в парках», сообщила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

«Наш фестиваль охватывает всю нашу Московскую область. И наша география с каждым годом расширяется. Если в прошлом году у нас принимали участие коллективы из 31 муниципального округа, в этом году у нас принимали участие коллективы из 47 муниципальных округов. И, безусловно, мы рассчитываем в следующем году охватить всю Московскую область», – сказала Васильева.

Директор добавила, у всего было 30 площадок, на которых участники проходили отборочный этап. 47 муниципальных округов приняли участие.

«Безусловно, наша задача, чтобы все муниципальные округа, коллективы из всех муниципальных округов принимали участие в нашем фестивале», – рассказала Васильева.

Судьи присудили победу во II Московском областном фестивале современного танца «Город танцует в парках» коллективу из Серпухова под названием Marvel.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.