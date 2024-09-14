Победителем II областного фестиваля танцев стала команда Marvel из Серпухова

Судьи присудили победу во II Московском областном фестивале современного танца «Город танцует в парках» коллективу из Серпухова под названием Marvel, передает корреспондент РИАМО.

Во время награждения судьи вновь, второй год подряд, объявили лучшим танцевальный коллектив из Серпухова Marvel. Сами участники добавляют к нему также приставку crew.

«Я не могу сказать, что там Marvel, например, это концептуальная команда. У них достаточно, с точки зрения концепции, простой подход. Они выбрали то, что они умеют, и показали это так, но при этом они очень чисто отработали. У них небанальная хореография. Они хорошо владеют стилем на самом деле», – сказал ведущий судья, художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, хореограф, профессиональный танцовщик Егор Дружинин.

В центральном парке Ивантеевки 14 сентября прошел гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца.

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