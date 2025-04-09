В НЦ «Россия» прошла дискуссия о том, как мода и культура развивают регионы РФ

8 апреля в Национальном центре «Россия» прошла открытая дискуссия «Как модные бренды и культурные инициативы меняют жизнь регионов». Мероприятие состоялось в рамках экспертной программы по архитектуре и урбанистике «Вглядываясь в будущее» и была организована совместно с диджитал-изданием PEOPLETALK, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участники встречи обсудили важность развития локальных проектов и конкретные шаги, которые позволяют регионам стать более привлекательными.

В дискуссии приняла участие владелица ASKERI GALLERY, популяризатор современного искусства и организатор фестивалей современного искусства в подмосковном Зарайске Полина Аскери. Она поделилась опытом создания арт-резиденции для художников в Зарайске. По ее словам, в последнее время многие художники активно работают с Культурным кодом России.

«Я на протяжении нескольких лет курирую фестиваль современного искусства в Зарайске. Это замечательный маленький городок в Подмосковье. Мы привезли огромное количество российских художников в Зарайск. Во второй год проведения фестиваля администрация города выделила нам второе большое здание. Мы наполнили это пространство смыслами», — рассказала Полина Аскери.

На фестиваль приезжали всемирно известные российские художники Маша Руденко и Макс Гошко-Даньков. За два месяца фестивальные мероприятия посетили 15 тыс. человек. Люди не только знакомились с выставкой, но и открывали для себя сам Зарайск.

«Вместе с коллекционерами моей галереи мы стали восстанавливать местный храм. Сейчас идет последний этап. Кроме того, люди приезжают и открывают там гостиницы, кафе, то есть развивают инфраструктуру, которая необходима для того, чтобы туристический поток в город увеличивался. Туда можно приехать на выходные с семьей и хорошо провести время. Я для себя нашла там место силы», — поделилась Полина Аскери.

О своих проектах по развитию региональных брендов рассказали и другие участники открытой дискуссии. Так, дизайнер концептуального бренда с Крайнего Севера Gapanovich Александра Гапанович рассказала, как в своей работе она переосмысляет самобытность России, транслируя национальную идентичность через локальный код северных регионов, в частности Мурманской области.

Основатель группы компаний Keep Looking Group Ксения Шипилова представила проект «Нити» — Всероссийский конкурс модной индустрии, развивающий дизайнерскую среду в Ивановской области, куда съезжаются модельеры со всей страны. Художественный руководитель арт-парка «Никола-Ленивец» и фестиваля «Архстояние» Николай Полисский рассказал, как небольшая деревня в Калужской области стала крупнейшим арт-парком Европы.

В заключение дискуссии модератор события, главный редактор PEOPLETALK Ксения Аносова отметила, что от личной заинтересованности и мотивации многое зависит: один человек способен повлиять на развитие целого города или даже региона.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.