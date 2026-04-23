В НОИЦ открыли стойку буккроссинга «Редакция читает»

Новая стойка появилась в Международный день книг и авторского права. Сотрудники редакции могут приносить личные издания и обмениваться ими без регистрации и формальностей.

Стойка работает по принципу «возьми — оставь»: книгу можно забрать, вернуть позже или заменить другой. Важно, чтобы издания находили новых читателей, а полка регулярно обновлялась.

«Редакция читает» — это больше, чем просто полка формата «возьми – оставь». Мы создаем пространство обмена идеями, где книги живут, переходят из рук в руки и становятся источником вдохновения для новых тем, публикаций и разговоров», — отметила организатор акции, журналист Анастасия Красушкина.

Приносить можно художественную литературу, профессиональные и научные издания, публицистику. Также сотрудники могут предлагать книги для совместной покупки и дальнейшего обмена.

