В Ногинске впервые стартовал театральный фестиваль «Учитель и ученики»

В Ногинске 14 июня прошло открытие первого областного театрального фестиваля «Учитель и ученики». Главной целью фестиваля является важность роли наставничества в искусстве и важность передачи, и сохранения театральных традиций. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль посвящен жизни и творчеству народного артиста РФ, режиссера, основателя и художественного руководителя театра «Мастерская Фоменко», мастера, воспитавшего целую плеяду талантливых артистов и режиссеров, Петра Наумовича Фоменко. Начало его творческой деятельности тесно связано с Ногинском, где состоялась премьера его дипломного спектакля «Проводы белых ночей» по пьесе Веры Пановой.

«Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» проходит в Ногинске, где уже почти 95 лет ведет свою работу наш профессиональный государственный театр — Московский областной театр драмы и комедии. Сегодня мы создаем в регионе новую традицию — традицию чествования великих театральных наставников», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Основные фестивальные события проходят в Московском областном театре драмы и комедии, на центральной площади Ногинска, а также в парках города — Центральном и Глуховском. Фестиваль планируется как ежегодный.

«Фестиваль «Учитель и ученики» — это новый масштабный проект для нашего региона. Подмосковье является лидером в стране по культурным событиям, которые ежегодно проводятся для жителей и гостей региона. У нас реализовывается обширная культурная повестка и проходит большое количество фестивалей, мероприятий профессионального искусства, событийного, гастрономического туризма» — сообщил заместитель министра культуры и туризма Подмосковья Павел Родин.

Гостей и участников фестиваля ждет масштабная программа, состоящая из пяти частей: основная (показы спектаклей), образовательная (встречи, лекции и мастер-классы для молодых и начинающих артистов), выставочная (организация и проведение выставок), кинопрограмма (показ тематических фильмов под открытым небом), концертная (творческие вечера, концерты). В мероприятиях примут участие деятели кино и театра, в числе которых актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер и режиссер Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина, актер Вениамин Смехов и другие известные актеры и режиссеры.

«Очень рад, что в рамках фестиваля «Учитель и ученики» будет образовательная программа. Лекции замечательных учеников П. Фоменко, ГИТИСовцев и не только, безусловно обогатят фестиваль. Я выступаю как научный руководитель одной магистерской диссертации, которая посвящена теме театрального наследия. Мы понимаем, что театральное наследие — это не только костюмы, которые выцветают, когда люди уходят со сцены, это еще и замечательные воспоминания, которые мы проносим через всю жизнь о спектаклях, увиденных нами, о людях, с которыми встречались в театре», — заметил ректор ГИТИСа, руководитель образовательной программы фестиваля «Учитель и ученики» Григорий Заславский.

В рамках основной программы зрители увидят постановки учеников Петра Наумовича: «Женитьба Фигаро» Кирилла Пирогова, «Предстоящее событие» Сергея Пускепалиса, «Грезы» Ивана Поповски, «Суббота, воскресенье, понедельник» Елены Невежиной, «Лес» Николая Дручека, а также спектакль самого Петра Фоменко «Он был титулярный советник».

Образовательная программа фестиваля предусматривает мастер-классы для молодых и начинающих актеров от Юлии Пересильд, Романа Калькаева, Галины Тюниной, Сергея Женовача, Олега Снопкова, Веры Камышниковой, Ирины Тульчинской. В рамках кинопрограммы зрителям покажут фильм о Петре Фоменко, а также снятый им самим телесериал «На всю оставшуюся жизнь». На фестивальных площадках состоятся концерты и тематические художественные выставки.

В экспертный совет фестиваля вошли: Наталья Старосельская, Сергей Коробков, Нина Шалимова, Марина Тимашева, Анна Иванова, Ольга Зайчикова и студенты театроведческого факультета ГИТИС.

Мероприятия фестиваля рассчитаны на аудиторию 12+, 16+.

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