В Ногинске утвердили предмет охраны Ново-ткацкой фабрики

Предмет охраны здания Ново-ткацкой фабрики 1907 года утвердили в Богородском округе Подмосковья. Объект входит в комплекс старых корпусов Глуховской мануфактуры и имеет статус памятника регионального значения, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Распоряжением закреплен перечень историко-архитектурных и конструктивных характеристик промышленного корпуса, которые подлежат обязательному сохранению. Под охрану взяты местоположение здания в структуре исторической промышленной застройки Ногинска и его роль в планировке центральной части города. Также сохраняются объемно-пространственная композиция с техническим подвалом и характерной дымовой трубой, конфигурация кровли со световыми фонарями и вентиляционными выходами.

Документ определяет элементы архитектурного оформления фасадов: вертикальные и арочные оконные проемы, кирпичный декор, карнизы, ниши, пилястры и аттики, а также сочетание красного и желтого кирпича. Охране подлежат несущие железобетонные конструкции, безригельный каркас, система перекрытий со световыми фонарями, элементы интерьеров производственных помещений и памятник работникам фабрики на территории.

Утверждение предмета охраны создает правовые основания для проведения работ с обязательным сохранением подлинных архитектурных и конструктивных элементов, а также исторической планировки. Государственный контроль за соблюдением требований осуществляет профильное управление.

