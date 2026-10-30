В Ногинске провели творческий конкурс на тему безопасности

Центры образования Богородского округа представили творческие номера на муниципальном этапе областного фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». Он прошел 28 октября в Академии творчества в Ногинске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Академии творчества в Ногинске 28 октября состоялся муниципальный этап областного фестиваля художественного творчества «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». Участники из центров образования Богородского округа через творческие номера напомнили о правилах безопасности, прежде всего пожарной.

В жюри вошли сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Богородскому и Черноголовка. Они оценили выступления, которые помогают детям усваивать правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Фестиваль направлен на нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, а также на повышение эффективности обучения основам пожарной безопасности. Организаторы подчеркнули, что обеспечение безопасности — приоритетная задача взрослых, а формирование культуры безопасного поведения должно быть ежедневной практикой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.