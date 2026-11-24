В Ногинске провели фестиваль чая с концертом и выставкой

Фестиваль чая прошел 21 ноября в Центральном парке Ногинска. Гости познакомились с традициями русского чаепития, посетили выставку и выступления творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном парке Ногинска 21 ноября состоялся фестиваль чая. На центральной площади гости собрались на фольклорное чаепитие у большого самовара.

В программу вошли концертные выступления творческих коллективов и театрализованное представление о старинных чаепитиях. Гармонист Александр Зыков провел интерактивную программу с песнями и танцами под гармонь.

В камерном зале парка работала выставка чайников и чайных принадлежностей. Среди экспонатов были редкие экземпляры, по которым посетители могли проследить, как менялись предметы быта и традиции чаепития в разные эпохи.

Познавательная программа познакомила гостей с историей обычаев русского чаепития и их особенностями в разных регионах страны. Посетители также могли задать вопросы. Завершил фестиваль народный ансамбль «Поляне».

Мероприятие отвечало задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство» по формированию событийного календаря, привлечению гостей и повышению узнаваемости территории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.