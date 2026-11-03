В Ногинске проведут праздник «Россия. Родина. Единство»

Программа праздника в Центральном парке включает торжественный молебен, презентацию приходов Богородского благочиния, гастрономические и творческие площадки. Гости увидят концерт солистов и коллективов Богородского края и поучаствуют в познавательной краеведческой программе.

На предстоящей неделе в парках Богородского округа запланированы и другие мероприятия. Во вторник и четверг в 16:15 в павильоне Центрального парка пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам с объединением «Танцы Голд» (18+). Со вторника по пятницу в 11:00 парк «Волхонка» проведет спортивные программы для всех желающих от шести лет.

В субботу в Центральном парке в 9:00 состоится легкоатлетический забег движения «5 верст» (6+), а с 10:00 в камерном зале — занятия по нейрофитнесу (18+). В 12:00 парки «Роща», Глуховский, «Липовая аллея» и Центральный проведут регулярные игровые и творческие программы для детей (6+).

В воскресенье в 12:00 детские игровые и творческие мероприятия пройдут в парках «Волхонка», «Роща», «Липовая аллея», Центральном и Глуховском (6+). В 16:00 в арт-гостиной Центрального парка группа «Каберон» представит концертную программу «Голос сердца» (16+).

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.