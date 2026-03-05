В Ногинске прошел концерт в библиотеке Пушкина 4 марта

Праздничный концерт «Цветы – радость жизни!» прошел 4 марта в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина в Ногинске. Мероприятие объединило ценителей поэзии, музыки и хореографии, а также представителей общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зале библиотеки собрались участницы Ногинского городского женского совета под руководством Ирины Костенко и клуба «Литературные встречи», который возглавляет Нелли Литвинова. С приветственными словами к гостям обратились директор библиотеки Елена Пронина и депутат Богородского округа Екатерина Щербакова.

Творческую программу представили солисты вокального коллектива «Мелодия» Елена Кузьмина, Светлана Иванова и Ольга Победоносцева, певица Ксения Кирсанова, саксофонист Давид Мусаелян, танцевальный коллектив «Мазурка», дуэт Бориса Тыртова и Жанны Варнавской, а также заслуженная артистка Московской области Ирина Рыжакова.

Основатель ногинского «Женсовета» Нина Заверяева обратилась к участникам с добрыми пожеланиями. Она отметила, что организация на протяжении десятилетий проводит общественно значимые и культурные мероприятия, занимается благотворительностью и поддерживает участников специальной военной операции, регулярно организуя сбор гуманитарной помощи для отправки бойцам.

Гости поблагодарили организаторов за теплую атмосферу и выразили надежду, что такие встречи станут доброй традицией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.