В Ногинске пройдет концерт музыки Мендельсона 13 мая

Премьерный концерт симфонического оркестра Московской областной филармонии «Волшебный мир Мендельсона» состоится 13 мая в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. Вечер завершит абонемент оркестра в концертном сезоне 2025/26, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа посвящена творчеству Феликса Мендельсона Бартольди — представителя эпохи романтизма, чья музыка сочетает классическую ясность формы и эмоциональную глубину. Зрители услышат три крупные оркестровые партитуры композитора.

В первом отделении прозвучат увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера» и Концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении оркестр исполнит Симфонию № 1 до минор, соч. 11, написанную Мендельсоном в 15-летнем возрасте и отмеченную зрелостью симфонического мышления.

На сцене выступят симфонический оркестр Московской областной филармонии под руководством Дмитрия Юровского и лауреат международных конкурсов, скрипач Даниил Бессонов. За дирижерским пультом — Максим Бетехтин. Начало концерта в 19:00. Возрастное ограничение 6+. Подробности опубликованы на сайте филармонии.

