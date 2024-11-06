В Ночь искусств жителей и гостей Егорьевска пригласили на прогулку по музею

В Егорьевский музей поздно вечером можно попасть дважды в год — в Ночь музеев и в Ночь искусств. В Ночь искусств о самых загадочных и необычных сюжетах наивной живописи из частного собрания русской старины фабриканта Михаила Бардыгина рассказал на своей авторской экскурсии «Ночной дозор» методист отдела истории Василий Сумин, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жители и гости Егорьевска пришли в музей поздним вечером и были очарованы атмосферой тайн и загадок. Многие признались, что именно необычное время проведения экскурсии привлекло их принять участие в «Ночном дозоре».

На экскурсию по живописи сотрудников музея вдохновил фестиваль «Живые картины». Егорьевские студенты ежегодно «оживляют» сюжеты музейных полотен, изучив предварительно историю сюжета картины и отмечая приметы эпохи, в которую происходило событие. В ходе подготовки к фестивалю накопилось много исследовательского материала, которым захотелось поделиться. Гости музея посетили три зала, где узнали о жителях Егорьевска прошлых веков и даже приоткрыли завесу тайны над загадками прошлого.

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