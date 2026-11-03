В Нижнем Новгороде начнут снимать сериал «Ополченец. Минин и Пожарский»

Съемки исторической драмы о Минине и Пожарском стартуют в Нижнем Новгороде 4 ноября, в День народного единства, сообщает pravda-nn.ru .

Сериал снимет кинокомпания «Берг Саунд» при поддержке Института развития интернета, НТВ, «Росатома» и правительства Нижегородской области. Режиссером станет Михаил Погосов, роль Кузьмы Минина исполнит Кирилл Плетнев.

Съемки пройдут в Нижнем Новгороде, районах области, Гороховце, Кириллове и Москве. Действие начнется с московского восстания в марте 1611 года и завершится событиями на Новодевичьем поле. По словам Погосова, авторы сохранят историческую канву с небольшими изменениями и покажут, как герои преодолевают внутренние противоречия ради общей цели.

«Я впервые в своей актерской карьере исполняю роль исторического персонажа, пытаюсь осмыслить его личность, прожить эту роль. Мы активно занимались физической подготовкой, потому что в картине будет много боев», — поделился Кирилл Плетнев.

2 ноября митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел молебен в храме Рождества Иоанна Предтечи. Погосов и Плетнев возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому и на могилу Минина в Михаило-Архангельском соборе.

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