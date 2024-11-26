В Нижегородской области сняли 14 фильмов за год

В 2024 году в Нижегородской области было отснято 14 фильмов, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на представителей регионального министерства культуры.

Среди созданных картин — четыре короткометражки, два документальных фильма, три рекламных ролика, один подкаст и восемь крупных работ: художественный фильм «Свинья и мышь» (16+), художественный фильм «Маэстро» (18+), многосерийный фильм «Злые люди» (16+), художественный фильм «Лизонька» (12+), многосерийный фильм «Три сестры» (16+), художественный фильм «Туда» (12+), многосерийная художественная лента «Княгиня Ольга» (16+) и многосерийный фильм «Мы здесь, чтобы вам помочь — 2» (18+).

Съемочный процесс продолжается: в Нижнем Новгороде трудится группа, работающая над многосерийным художественным фильмом «Камбэк» (16+). Локации для съемок включают Щелоковский хутор, улицу Большую Покровскую, Школу креативных индустрий, Автозаводский парк, Центральный рынок, Рождественскую улицу и другие. В общей сложности используется более 20 площадок.

Скоро в городе начнутся съемки документального фильма «Русский Милан» (12+), который станет стрит-блогом, посвященным русской зимней моде.