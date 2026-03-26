В Нидерландах нашли останки мушкетера д’Артаньяна

В нидерландском Маастрихте во время ремонта церкви обнаружили скелет, который может принадлежать Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как граф д’Артаньян. Образцы ДНК направлены на экспертизу, сообщает «Царьград» .

Останки нашли в одной из церквей Маастрихта во время работ, начатых из-за просадки пола. В СМИ опубликованы фотографии находки.

Рядом со скелетом археологи обнаружили французскую монету. В области грудной клетки зафиксированы фрагменты мушкетной пули. Эти детали совпадают с историческими описаниями гибели легендарного мушкетера.

Известно, что Шарль де Бац де Кастельмор погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. По одной из версий, его могли похоронить прямо на месте сражения из-за продолжавшихся боев.

Образцы ДНК уже отправлены на анализ. Ученые намерены сравнить их с генетическим материалом ныне живущих потомков рода де Бац.

