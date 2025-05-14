В народном музее округа Клин открыли новую выставку к 80-летию Победы

В народном музее «7 казарма» Высоковска округа Клин открыли постоянную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Здесь представлены памятные таблички героям Советского Союза и труженикам тыла, документы, письма и предметы военного времени. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Высоковск — город-спутник Клина. И в этом небольшом городке — 6 Героев Советского Союза. Памятные таблички с их именами теперь находятся в местном народном музее. Здесь можно узнать и о других выдающихся высоковчанах — фронтовиках и тружениках тыла.

Кроме этого, на выставке представлены фотографии и предметы, связанные с военным временем и повествующие об истории местного партизанского движения.

На открытие выставки пригласили Надежду Николаевну Ефимову. Во время оккупации Высоковска ей было 11 лет. После освобождения города она помогала фронту: после уроков работала в колхозе в соседней деревне Некрасино. Надежда Николаевна имеет правительственную награду «Труженик тыла», была гостем на одном из последних Парадов Победы на Красной площади.

«Мы сидели на втором ряду. Когда Путин проходил, он к нам подошел, всем нам руку подал» — поделилась воспоминаниями Надежда Николаевна.

Глава округа Алена Сокольская, присутствующая на выставке, призвала высоковчан хранить и создавать семейные фотоальбомы. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, бессрочная и будет пополняться. Здесь готовы принять личные вещи, документы, фотографии, и письма ветеранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.