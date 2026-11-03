В Наро-Фоминском округе провели 15-й фестиваль детского творчества «Антошка»

Открытый фестиваль детского творчества «Антошка» прошел в 15-й раз. На сцене ДК «Мечта» в Селятине выступили участники из Наро-Фоминского городского округа, Москвы и Московской области. В этом году организаторы получили рекордные 150 заявок. Число творческих коллективов, желающих участвовать в фестивале, растет с каждым годом.

В номинации «Вокал» выступления оценивали автор-исполнитель, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Екатерина Суховерхая и певица, руководитель вокального коллектива «Город звезд» Алиса Долганова.

В жюри номинации «Хореография» вошли артист балета, обладатель премии «Золотая Маска», хореограф-постановщик федеральных телепроектов и руководитель школы танца DANCITY Ольга Маслова, а также преподаватель высшей категории, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Екатерина Гончар.

Каждый участник фестиваля получил звание лауреата. Организаторы считают выход на большую сцену и преодоление волнения важным шагом в творческом развитии ребенка.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.