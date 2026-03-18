В Наро-Фоминском округе открыли выставку о трудовой истории

Юбилейная фотовыставка «Трудовая слава родного округа» открылась в Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминском округе и продлится до конца месяца. Экспозицию приурочили ко Дню труда, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проекту исполнилось десять лет. За это время выставка стала площадкой, объединяющей поколения. В конкурсе участвовали профессиональные фотографы и любители, представившие собственный взгляд на малую родину. В итоговую экспозицию вошло около 30 работ.

Зрителям представили два образа города. На одних снимках запечатлены знакомые улицы, праздничные демонстрации прошлых лет и будни сельских тружеников. На других — современный Наро-Фоминск, динамичный и развивающийся. Центральной темой стала роль человека труда — работа, забота и созидание в повседневной жизни округа.

«Мы хотим напомнить землякам, как важно чувствовать причастность к жизни города и страны. На этих снимках — истории людей, которые каждый день пишут летопись нашего округа. Выставка вдохновляет и показывает, что общими усилиями создается настоящее», — пояснили организаторы.

Выставка проходит в Центральном дворце культуры «Звезда». Организаторы приглашают жителей приходить семьями, с друзьями и классами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.