В Наро-Фоминском округе открыли выставку к 108-летию ВЛКСМ

Выставка «Комсомол не только возраст, комсомол — судьба» открылась 23 октября в доме культуры «Головково» и продлится до 30 октября. Экспозиция посвящена 108-й годовщине ВЛКСМ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме культуры «Головково» представили материалы о людях, чья жизнь была связана с комсомолом. Экспозиция посвящена поколениям, прошедшим путь от октябрят и пионеров до комсомольцев.

Особое внимание посетителей привлекли свидетельства трудовых достижений молодежи. Среди экспонатов — материалы о ежегодных слетах комсомольско-молодежных бригад в растениеводстве и животноводстве. На них чествовали лучших молодых механизаторов, операторов машинного доения и других специалистов, награждали комсомольцев почетными грамотами.

Военно-патриотический клуб «Память» Наро-Фоминского историко-краеведческого музея дополнил выставку фотографиями и материалами «История совхоза «Головково» в лицах, документах и цифрах». Эту подборку приурочили ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Посетители старшего поколения с интересом рассматривали собранные клубом материалы и вспоминали свое комсомольское прошлое.

Выставка работает до 30 октября. Возрастная маркировка — 6+.

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