В Наро-Фоминском округе откроют конкурс «Арт-Вернисаж»

Прием заявок на областную выставку-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Арт-Вернисаж» стартует 15 марта в Подмосковье. Экспозиция и конкурсная программа пройдут во Дворце культуры и спорта «Тамань» в поселке Калининец Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К участию приглашаются художники, мастера декоративно-прикладного искусства, учащиеся художественных школ и студий, а также творческие коллективы Московской области. Возраст конкурсантов — от 6 лет. Каждый участник может представить не более трех работ, созданных в течение одного года.

Конкурс пройдет по пяти номинациям: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Традиционное народное творчество», «Наивное искусство» и «Мудрые сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина». Номинация «Наивное искусство» посвящена творчеству художника-самоучки Ивана Никифорова, ставшего частью культурного кода Наро-Фоминского округа. Последняя номинация приурочена к 200-летию со дня рождения писателя и объединит живописные и графические работы по мотивам его произведений.

Выставка будет работать с 4 по 25 апреля. В день закрытия состоятся основная конкурсная программа, пленэр, мастер-классы, подведение итогов и церемония награждения. Автор лучшей работы получит Гран-при и денежный приз.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (496) 341-41-24 или по электронной почте vernisagtaman@mail.ru. Подробные условия участия и критерии оценки размещены в положении на сайте учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.