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В Наро-Фоминском музее готовят выставку об истории шелкового комбината

Наро-Фоминский историко-краеведческий музей 23 октября в 16:00 откроет выставку «От нити до шедевра» к 100-летию города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Научные сотрудники Наро-Фоминского историко-краеведческого музея подбирают и готовят экспонаты и информационные материалы из музейных фондов и частных собраний. Выставка «От нити до шедевра» посвящена истории шелкового комбината, который на протяжении десятилетий играл значимую роль в культурной и промышленной жизни города.

В экспозицию войдут редкие образцы тканей, выпускавшихся комбинатом, рисунки и эскизы художников-дизайнеров, создававших модели одежды прошлых лет. Посетители также увидят костюмы в технике батик работы Екатерины Кирилиной. Ее произведения отражают преемственность поколений и традиций.

Открытие состоится 23 октября в 16:00 по адресу: Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г. К., д. 8. Возрастная маркировка — 0+.

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