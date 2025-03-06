В Наро-Фоминске состоится специальный показ исторического фильма

11 марта в кинотеатре «Колибри» в Наро-Фоминске состоится специальный показисторического фильма Константина Буслова «Злой город» для семей участников специальной военной операции и волонтеров, помогающих фронту, передает пресс-служба организаторов.

Картину зрителям представит художник-постановщик фильма Сергей Февралев («1941. Крылья над Берлином», «Хитровка. Знак четырех», «Летучий корабль»).

Дата: 11 марта

Сбор гостей: 18:00

Начало фильма: 18:30

Адрес: кинотеатр «Колибри» (ул. Ленина, 8, Наро-Фоминск)

«Злой город» рассказывает об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя в 1238 году. Это вдохновляющая история о силе духа, любви, дружбе и самопожертвовании.

Главные роли в фильме исполнили Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метелкин («Летучий корабль»), ЛеонелаМантурова («1941. Крылья над Берлином»), Алексей Шевченков («Иуда», «Красный призрак»), Алексей Розин («Мастер и Маргарита», «Страсти по Матвею»), Максим Белбородов («28 панфиловцев»), Полина Чернышова («Тихий Дон»), Владимир Любимцев («Сердце пармы», «Мост»), Артем Волобуев («Вызов»), Дмитрий Куличков («Калашников»), Сергей Баталов («Время первых») и Аглая Шиловская («Скажи правду»).

Фильм рассказывает о событиях 1238 года. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твёрдость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать злым городом.