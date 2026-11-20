Музыкальная гостиная «Серебряный шар» 19 ноября собрала в ДК «Созвездие» в Наро-Фоминске любителей творчества Микаэла Таривердиева. Программу посвятили 95-летию со дня рождения композитора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости вечера познакомились с биографией Микаэла Таривердиева — от первых занятий музыкой в Тбилиси и учебы у Арама Хачатуряна до создания произведений для отечественного кино. Рассказ сопровождали кадры хроники и истории появления известных мелодий.

В концертной программе прозвучали песни и романсы композитора. Ученик школы № 4 Матвей Скварник исполнил «Маленького принца» из фильма «Пассажир с «Экватора»». Ирина Хименко из ДК «Созвездие» представила «Песню о далекой Родине» и песню «По улице моей».

Солистка вокального коллектива «Позитив» Дома культуры Головково Лариса Назарова исполнила романс на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Татьяна Филь выступила с композицией «Не исчезай».

Завершила вечер песня «Мгновения» из фильма «Семнадцать мгновений весны» в исполнении Дмитрия Колотова. Он и Татьяна Филь представляют народный коллектив «Вокально-экспериментальная студия «Женский каприз»» под руководством Ирины Кормас.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.