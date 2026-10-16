В Наро-Фоминске провели концерт ко Дню белой трости

Артисты Дворца культуры «Звезда» выступили для членов общества инвалидов, местной организации Всероссийского общества слепых и воспитанников пансионата ДОК «Дружный».

Одиннадцатилетний Илья Кубата, незрячий с рождения, прочитал стихотворение «Учитесь жить». Он уже стал лауреатом конкурсов и проявил вокальный талант.

Надежда Печникова исполнила песню «Трактористка». В этом году ей исполнилось 90 лет. Ветеран труда и ребенок войны продолжает петь и участвовать в творческих коллективах.

Татьяна Булгакова из Апрелевки представила авторские песни под собственный аккомпанемент на синтезаторе, в том числе композицию «Все хорошо». Пианистка по образованию, она поет с семи лет.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова отметила, что особенно ценно провести встречу во дворце культуры, открытом для каждого.

«Доступная среда начинается с каждого из нас. Пусть рядом с вами всегда будут добрые, отзывчивые, понимающие люди», — сказала Наталья Трофимова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.