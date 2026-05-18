В Наро-Фоминске прошел фестиваль «Солнечный круг»

Московский областной открытый фестиваль-конкурс «Солнечный круг» прошел 16 мая в Наро-Фоминске уже в 12-й раз. Более 400 детей из 36 муниципалитетов Подмосковья представили творческие номера в разных жанрах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале приняли участие юные артисты, музыканты и художники. Конкурсанты выступили в хореографическом, художественном и исполнительском направлениях: танцевали, расписывали ткани, создавали батики и витражи, исполняли народные и эстрадные вокальные номера. На площадках звучали балалайка, домбра и гитара.

«Этот конкурс позволяет юным артистам, музыкантам и художникам раскрыться в полной мере. Мы рады, что Наро-Фоминск — город притяжения талантов со всего Подмосковья», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Среди участников — как опытные конкурсанты, так и дебютанты. Восьмилетняя Василиса Ефременкова занимается в ансамбле «Веселинка» с трех лет и уже становилась призером в сольных и коллективных номерах. Гитарист Костя Алешин из Лотошина выступил на конкурсе во второй раз. Ульяна Малинина из Наро-Фоминска впервые вышла на сцену такого уровня, а Злата Бабарыкина из Люберец после учебы в музыкальной школе продолжила сольную карьеру.

Итоги фестиваля подведет жюри, в которое вошли мастера искусств и педагоги. Победителей в каждой номинации объявят 20 мая на сайте детской школы искусств «Гармония».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.