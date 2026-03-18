В Наро-Фоминске представили премьеру балета «Карабас-Барабас»

Премьера детского одноактного балета «Карабас-Барабас» состоялась 17 марта в концертном зале Детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске. Спектакль Московского областного государственного академического театра «Русский балет» имени В. М. Гордеева посетили около 400 зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Новая постановка уже была показана во Фрязино и Зарайске. Третий премьерный показ прошел в Наро-Фоминске и стал особенно ответственным: значительную часть зрителей составили учащиеся почти всех классов хореографической школы.

Перед началом спектакля воспитанники вместе с педагогами посетили репетицию и открытый класс артистов. Занятие провела педагог-репетитор, заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино. В балетном уроке участвовали ученики со 2-го по 9-й класс.

Балет поставил художественный руководитель театра «Русский балет», народный артист СССР В. М. Гордеев в рамках программы «Подари балет детям». Индивидуальную работу с артистами провели балетмейстер-педагог, заслуженный артист РФ Дмитрий Проценко, а также Масами Чино, заслуженный артист Московской области Антон Гейкер и мастер сцены Антон Косинов. Партию Карабаса исполнил Сергей Емельянов.

После спектакля артисты сфотографировались с учащимися школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.