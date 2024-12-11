В Наро-Фоминске подвели итоги конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют»

10 декабря в Центральном Дворце культуры «Звезда» вновь царила атмосфера торжественности и волнения. Здесь подводили итоги сразу трех этапов муниципальных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют», для молодых специалистов со стажем работы от 1 до 3 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в каждом из этих конкурсов требует от участников не только глубокого знания своего предмета или методики работы с детьми, но и высокого уровня профессионального мастерства, а также креативности, способности к инновациям и, конечно же, искренней любви к своей профессии.

Торжественная церемония награждения стала кульминацией вечера. Победители и лауреаты конкурсов были награждены дипломами, ценными призами и громкими аплодисментами зала. Это событие — и подведение итогов, и яркий праздник окружного педагогического сообщества, демонстрирующий высокий профессионализм и преданность своему делу лучших учителей и воспитателей.

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