В Наро-Фоминске отметили День анимации концертом «Волшебные истории»

Концерт «Волшебные истории» к Международному дню анимации прошел 28 октября в ДК «Созвездие» в Наро-Фоминске. Зрителями стали воспитанники детских садов и ученики начальных классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ведущая в образе Карамельки из мультсериала «Три кота» рассказала детям, как создают мультфильмы и чем занимаются художники-аниматоры. Зрители угадывали известные фразы, узнавали персонажей по видеофрагментам на большом экране, подпевали знакомым мелодиям и отвечали на загадки.

Музыкальную программу составили песни из мультфильмов и сказочных фильмов. Снежана Кубата исполнила «Колыбельную медведицы», Ева Лавренкова — «Песенку про маму», Мила Герявенко — «Забаву», Мария Конарева — «Золушку». Мария Ромашина спела «До чего дошел прогресс», Анна Лоскутова — «Облака». Завершила концерт Вероника Ясюк с песней «Настоящий друг».

Дмитрий Димитриев прочитал стихотворение о любви к мультфильмам. Воспитанники школы № 4 и детского сада № 9 представили танец «Семечки».

В концерте участвовали юные артисты объединения «Наследники Отечества», экспериментальной вокальной школы Ирины Кормас, вокальной студии «Сюрприз» и ВЭС «Женский каприз».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.