Выставка авторской и традиционной игрушки начала работу в выставочном зале ЦДК «Звезда» в Наро-Фоминске. Экспозиция объединила работы трех мастеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция «Живое эхо тряпичной куклы» посвящена искусству создания авторской и традиционной игрушки. На Руси кукла была не только забавой, но и оберегом, частью народной культуры. Все представленные на выставке работы мастера создали вручную.

Надежда Вахрушева представила традиционные народные куклы и авторские игрушки. Надежда Скородумова показала образы из коллекционной серии «Кукольная мозаика», а Анна Дорофеева — детально проработанные миниатюры.

По словам организаторов, выставка рассчитана на разные поколения. Взрослые смогут вспомнить детство и познакомиться с традиционными ремеслами, а дети — открыть для себя мир рукотворной игрушки. Посетить экспозицию могут все желающие. Возрастная маркировка — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.