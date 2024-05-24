В мытищинском парке прошел «Открытый микрофон»

В Мытищах прошел «Открытый микрофон». На сцене выступали исполнители разных жанров — от рок-н-ролла до поп-музыки, говорится на сайте администрации городского округа.

«Открытый микрофон» — это возможность всем желающим представить миру свой исполнительский талант. На сцену выходили исполнители разных жанров, от рок-н-ролла до поп-музыки», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.

Также Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона