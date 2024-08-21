В Мытищинском молодежном центре откроется 15 экспозиция «Импульс.Арт»

«Импульс.АРТ» — это концептуальный проект, открывающий двери в мир искусства молодым талантам нашего округа. Здесь можно будет увидеть потрясающие работы молодых художников, которые удивляют своим мастерством и уникальностью.

Миссия «Импульс.Арт» — создание проактивного сообщества, где каждый сможет реализовать творческий потенциал, получить обратную связь и сформировать свою аудиторию. Приходите на открытие пятнадцатой экспозиции «Импульс.Арт» и погрузись в мир творчества и ярких эмоций вместе с Молодежным центром «Импульс»

Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.



