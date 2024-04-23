В Мытищах вновь прошел «Театральный поединок»

В Мытищах проходит юбилейный пятый сезон молодежного проекта «Театральный поединок» в Московской области, передает пресс-служба администрации городского округа.

На предварительном этапе были определены 32 коллектива, которые в дальнейшем определят победителя в батлах на выбывание. В одном из первых противостояний уже выступила команда мытищинского народного молодежного театра «Домой». В двенадцатом противостоянии весенней серии игр в жанре актерской импровизации попробовали свои силы ребята из молодежного театра «Окно».

Помимо соревновательной части организаторы большое внимание уделяют педагогической работе. Так, в прошлом году образовательная программа включила в себя более 410 часов тренингов и уникальных мастер-классов для более 600 участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.