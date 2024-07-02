В Мытищах в усадьбе Лукутиных отметят День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отметят в Мытищах 7 июля. В музее-усадьбе купцов Лукутиных состоится праздник «Мы одна семья». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе мероприятия мастер-классы по гончарному искусству, традиционной федоскинской росписи, созданию семейного оберега, ярмарка мастеров, посещение музейной экспозиции и фабрики лаковой миниатюры, традиционные русские угощения и блюда летней усадебной кухни, концертные номера, анимация для детей. Также гостей ждут конкурсы, призы и подарки.

Начало праздника в 12:00. Вход свободный.

Больше информации по телефону +7 (964) 645-28-01.

В ведомстве напомнили, что Московский областной музей народных художественных промыслов в селе Федоскино, был основан в 2003 году. Экспозиции разместились в Доме купцов Лукутиных, который является памятником истории и культуры регионального значения. С конца XIX века до 70-х годов XX века в этом здании располагалось производство и трудились живописцы, которые расписывали шкатулки. Село Федоскино считается родиной русской лаковой миниатюры. Именно здесь в конце XVIII века была основана мастерская по росписи лаковых козырьков из папье-маше для армейских головных уборов. Со временем там стали производить и другие изделия: табакерки, шкатулки и бисерницы.

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