В Мытищах театр кукол «Огниво» стал лауреатом международной премии

Мытищинский театр кукол «Огниво» стал лауреатом международной премии. В финале Московского областного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024 в Коломне собрались представители 23 подмосковных муниципалитетов, говорится на сайте администрации городского округа Мытищи.

На конкурс они представили 48 проектов. Два проекта привезла Москва.

«Проект «Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина» мытищинского театра кукол «Огниво» занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек», — следует из сообщения пресс-службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.