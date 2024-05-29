В Мытищах специалисты приступили к реконструкции театра драмы и комедии

Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства Мытищинского театра драмы и комедии «Фэст» по адресу: город Мытищи, ул. Щербакова, дом № 6А. Реконструкция будет завершена во II квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сейчас идут подготовительные работы, после которых и начнется процесс реконструкции. Проектом запланировано обновить 4 надземных этажа и один подземный, запроектирован один пассажирский лифт. Для наружной отделки фасадов и выносных конструкций будут применены негорючие материалы.

Театр рассчитан на 465 мест, его площадь составляет почти 6 тыс. кв. м. Архитектурное и градостроительное решения сформированы с учетом окружающей существующей и проектируемой перспективной застройки. Авторы проекта ставили перед собой целью создать максимально комфортную среду, учитывающую разновозрастные, психологические и технологические особенности театралов.

В помещениях запроектированы общеобменные системы вентиляции с механическим и естественным побуждением. В приточных установках наружный воздух проходит очистку в фильтрах грубой очистки и после нагрева в воздухонагревателях подается в помещение.

Системы отопления и вентиляции обеспечивают нормируемые параметры микроклимата в помещениях. Предусматривается узел управления системами теплоснабжения с приборами контроля и учета тепла. Водоснабжение объекта для хозяйственно-питьевых, противопожарных и производственных нужд предусматривается от существующих сетей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.