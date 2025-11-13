В Мытищах создадут балет в миниатюре

К столетию выдающейся балерины XX века Майи Плисецкой Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, прославленная своими лаковыми миниатюрами, в сотрудничестве с фондом русского балета создает эксклюзивную коллекцию. Работы будут посвящены знаковым ролям легендарной артистки и представлены на масштабной выставке в музее декоративно-прикладного искусства в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Майя Плисецкая – это не просто имя, это целая эпоха в истории балета. Ее грация, страсть, неповторимая интерпретация ролей и безграничная преданность искусству сделали ее настоящей иконой. Каждая ее роль была событием, каждое выступление – откровением. И теперь, благодаря таланту художников Федоскино, эти моменты обретут новое, лаковое воплощение, а каждая миниатюра с ней станет уникальным шедевром, передающим величие балетного искусства.

После выставки все работы поступят в продажу, позволяя каждому приобрести частичку восхищения гением Плисецкой и насладиться непревзойденным мастерством российских художников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.